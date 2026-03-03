Piazza Affari: vendite diffuse su Hera

(Teleborsa) - A picco l'azienda multiservizi
, che presenta un pessimo -6,11%.
Il movimento di Hera
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Tecnicamente, l'utility italiana
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,295 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,071. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,519.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)