Milano 17:29
44.413 -4,03%
Nasdaq 17:29
24.585 -1,63%
Dow Jones 17:29
48.078 -1,69%
Londra 17:29
10.452 -3,04%
Francoforte 17:30
23.753 -3,59%

Piazza Affari: vendite diffuse su Hera

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco l'azienda multiservizi, che presenta un pessimo -6,11%.

Il movimento di Hera, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Tecnicamente, l'utility italiana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,295 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,071. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,519.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
