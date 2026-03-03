Piazza Affari: vendite diffuse su Hera

azienda multiservizi

Hera

FTSE MIB

utility italiana

(Teleborsa) - A picco l', che presenta un pessimo -6,11%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,295 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,071. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,519.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)