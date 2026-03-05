Milano 9:37
45.032 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:37
10.545 -0,21%
24.093 -0,46%

Piazza Affari: vendite diffuse su Nexi

Retrocede molto il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che esibisce una variazione percentuale negativa del 19,88%.
