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Piazza Affari: rosso per il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: rosso per il comparto sanitario italiano
Vendite diffuse sull'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata a 165.391,23 punti.
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