Piazza Affari: scambi al rialzo per Hera
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda multiservizi, che lievita del 2,37%.
L'andamento di Hera nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'utility italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,934 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,992. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,898.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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