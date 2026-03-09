Milano 17:35
Piazza Affari: rosso per Hera

Piazza Affari: rosso per Hera
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda multiservizi, con una flessione del 2,94%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di Hera subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'utility italiana, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,979 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,057. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,935.

