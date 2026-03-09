Piazza Affari: rosso per Hera

azienda multiservizi

FTSE MIB

Hera

utility italiana

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 2,94%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l', con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,979 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,057. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,935.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)