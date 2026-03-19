Recordati, proposto dividendo complessivo per 2025 di 1,34 euro (+5,5%)

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Recordati
, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha proposto agli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,71 euro per azione
, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2025
di 0,63 euro, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 37) il 18 maggio 2026, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, con pagamento il 20 maggio 2026 e record date il 19 maggio 2026. Il dividendo complessivo
per azione proposto per l'esercizio 2025 ammonta perciò a 1,34 euro per azione
(1,27 euro per azione nel 2024).
I risultati
dell'esercizio 2025 confermano i dati preliminari annunciati il 17 febbraio 2026
: ricavi netti pari a 2.618,4 milioni, +11,8% o +8,3% a perimetro omogeneo e a cambi costanti; EBITDA pari a 991,1 milioni, +14,5%, con un'incidenza sui ricavi del 37,8%; utile netto rettificato pari a 651,1 milioni, +14,5%; utile netto pari a 443,6 milioni, +6,5%; free cash flow pari a 558,8 milioni, in rialzo di 23,7 milioni; debito netto pari a 2.037,3 milioni, di poco inferiore a 2,1x l'EBITDA.