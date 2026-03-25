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Borsa: Brillante Milano in avvio (+1,21%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 43.895,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+1,21%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dell'1,21%, dopo aver aperto a 43.895,98.
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