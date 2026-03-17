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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,31%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 44.211,4 punti
In breve
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Finanza
17 marzo 2026 - 09.02
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,31%, a quota 44.211,4 in apertura.
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