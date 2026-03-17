Milano 14:16
45.009 +1,49%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:16
10.405 +0,85%
Francoforte 14:16
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,31%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 44.211,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,31%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,31%, a quota 44.211,4 in apertura.
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