Milano 10:53
44.594 -3,64%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:53
10.521 -2,40%
Francoforte 10:53
23.826 -3,30%

Si muove in ribasso Naturgy a Madrid

Scende sul mercato il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che soffre con un calo del 7,10%.
