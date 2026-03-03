Madrid: profondo rosso per Naturgy

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo
, che esibisce una perdita secca del 7,17% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Naturgy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Naturgy
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,15 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)