Milano 10:47
44.548 -3,74%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:47
10.509 -2,51%
Francoforte 10:47
23.821 -3,32%

Madrid: profondo rosso per Naturgy

Migliori e peggiori
Madrid: profondo rosso per Naturgy
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, che esibisce una perdita secca del 7,17% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Naturgy più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Naturgy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,15 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 24,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```