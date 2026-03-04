Milano 14:42
45.255 +1,77%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:42
10.575 +0,87%
Francoforte 14:42
24.205 +1,74%

Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal

Migliori e peggiori
Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 3,02%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di ArcelorMittal rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 52,76 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 50,37. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
