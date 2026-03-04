Milano 11:30
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Seduta molto negativa per il FTSE Mid Cap, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,95%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 54.941. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 58.900 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 53.621.


