Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Risultato negativo per il maggiore indice americano, con una flessione dello 0,94%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'S&P 500, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.773,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.903. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.730,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)