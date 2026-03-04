Banca CF+ conferma successo OPAS su Banca Sistema: adesioni al 70,7%

KK

(Teleborsa) -ha annunciato i risultati definitivi dell'sulle azioni di Banca Sistema S.p.A., confermando i dati provvisori diffusi a fine febbraio. All'offerta è stato conferito ildel capitale sociale, dato che corrisponde al 69,047% dei diritti di voto complessivi. L'operazione è diventata pienamente efficace dopo il raggiungimento della condizione soglia e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, tra cui il nulla ostae il via libera dell'Antitrust europeo.Ilper ogni azione è pari a 1,89 euro, composto da una parte in contanti di 1,432 euro e da una componente differita in azionidel valore di 0,458 euro. Il pagamento della quota in contanti verrà effettuato il 6 marzo 2026, data in cui avverrà anche il trasferimento della proprietà delle azioni a favore di Banca CF+. Per quanto riguarda la parte differita, l'attribuzione dei titoli KK è prevista entro sei mesi dal primo pagamento.Come previsto dal regolamento, l'offerta vedrà ora una. Durante questo periodo, i restanti azionisti di Banca Sistema avranno la possibilità di aderire all'operazione alle medesime condizioni economiche. Per le adesioni raccolte in questa seconda fase, il pagamento del corrispettivo iniziale in denaro è stato fissato per il 20 marzo 2026.