Banca CF+ conferma successo OPAS su Banca Sistema: adesioni al 70,7%
(Teleborsa) - Banca CF+ ha annunciato i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Sistema S.p.A., confermando i dati provvisori diffusi a fine febbraio. All'offerta è stato conferito il 70,732% del capitale sociale, dato che corrisponde al 69,047% dei diritti di voto complessivi. L'operazione è diventata pienamente efficace dopo il raggiungimento della condizione soglia e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, tra cui il nulla osta Golden Power e il via libera dell'Antitrust europeo.

Il corrispettivo complessivo per ogni azione è pari a 1,89 euro, composto da una parte in contanti di 1,432 euro e da una componente differita in azioni KK del valore di 0,458 euro. Il pagamento della quota in contanti verrà effettuato il 6 marzo 2026, data in cui avverrà anche il trasferimento della proprietà delle azioni a favore di Banca CF+. Per quanto riguarda la parte differita, l'attribuzione dei titoli KK è prevista entro sei mesi dal primo pagamento.

Come previsto dal regolamento, l'offerta vedrà ora una riapertura dei termini tra il 9 e il 13 marzo 2026. Durante questo periodo, i restanti azionisti di Banca Sistema avranno la possibilità di aderire all'operazione alle medesime condizioni economiche. Per le adesioni raccolte in questa seconda fase, il pagamento del corrispettivo iniziale in denaro è stato fissato per il 20 marzo 2026.
