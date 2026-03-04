Milano 14:42
45.255 +1,77%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:42
10.575 +0,87%
Francoforte 14:42
24.205 +1,74%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,37% alle 13:00

Il FTSE MIB allunga a 45.077,44 punti

Risultato positivo dell'1,37% per Milano, alle 13:00, che continua gli scambi a 45.077,44 punti.
