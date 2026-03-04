Milano 3-mar
44.468 -3,92%
Nasdaq 3-mar
24.720 -1,09%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 3-mar
10.484 -2,75%
Francoforte 3-mar
23.791 -3,44%

Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)

L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 4.122,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,97%)
L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,97%, a quota 4.122,68 in apertura.
