Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Post

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'operatore postale tedesco
, con una variazione percentuale del 2,40%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Post
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società con sede a Bonn
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,48.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)