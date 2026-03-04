Milano 14:43
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:43
10.577 +0,88%
Francoforte 14:42
24.205 +1,74%

Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Post

Francoforte: andamento sostenuto per Deutsche Post
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'operatore postale tedesco, con una variazione percentuale del 2,40%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Post rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico della società con sede a Bonn mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,17 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 48,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
