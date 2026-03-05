Deutsche Post scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'operatore postale tedesco
, che esibisce una perdita secca del 4,93% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Deutsche Post
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario della società con sede a Bonn
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,84 Euro. Prima resistenza a 46,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,92.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)