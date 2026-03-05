Milano 11:58
45.491 +0,34%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 11:58
10.594 +0,25%
Francoforte 11:58
24.268 +0,26%

Deutsche Post scivola in fondo al mercato di Francoforte

Migliori e peggiori
Deutsche Post scivola in fondo al mercato di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'operatore postale tedesco, che esibisce una perdita secca del 4,93% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Deutsche Post è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario della società con sede a Bonn si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,84 Euro. Prima resistenza a 46,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```