Milano 12:00
45.529 +0,42%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 12:00
10.596 +0,27%
Francoforte 12:00
24.273 +0,28%

Francoforte: profondo rosso per Deutsche Post

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Deutsche Post
Pressione sull'operatore postale tedesco, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,93%.
Condividi
```