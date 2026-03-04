Milano 14:43
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:43
10.577 +0,88%
Francoforte 14:43
24.218 +1,80%

Francoforte: brillante l'andamento di Muench Rueckvers

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il riassicuratore tedesco, che tratta in utile del 2,48% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Muench Rueckvers evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la compagnia attiva nel settore delle assicurazioni rispetto all'indice.


Lo scenario di breve periodo di Muench Rueckvers evidenzia un declino dei corsi verso area 531,3 Euro con prima area di resistenza vista a 541,3. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 524,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
