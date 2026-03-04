Milano 11:36
45.095 +1,41%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:36
10.535 +0,49%
Francoforte 11:36
24.139 +1,47%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Healthineers
Avanza il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.
