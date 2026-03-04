Francoforte: risultato positivo per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Healthineers
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro tecnico di Siemens Healthineers
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 40,56 Euro con tetto rappresentato dall'area 40,95. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 40,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)