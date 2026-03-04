Milano 11:36
45.095 +1,41%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:37
10.536 +0,49%
Francoforte 11:36
24.139 +1,47%

Francoforte: violenta contrazione per Aroundtown

Migliori e peggiori
Francoforte: violenta contrazione per Aroundtown
(Teleborsa) - Si muove in perdita Aroundtown, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,30% sui valori precedenti.

L'andamento di Aroundtown nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,62 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,748. Il peggioramento di Aroundtown è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,572.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```