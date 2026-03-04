Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 17:35
25.089 +1,49%
Dow Jones 17:35
48.805 +0,63%
Londra 17:29
10.552 +0,65%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

In evidenza AppLovin sul listino di New York

(Teleborsa) - Effervescente la piattaforma tecnologica di applicazioni, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,10%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che AppLovin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,42%, rispetto a -0,07% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 450,5 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 473,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 496,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
