AppLovin, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la piattaforma tecnologica di applicazioni , che esibisce una variazione percentuale negativa del 9,53%.



Lo scenario su base settimanale di AppLovin rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di AppLovin evidenzia un declino dei corsi verso area 386 USD con prima area di resistenza vista a 408,7. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 376,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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