Italgas, in assemblea AuCap da 6,2 milioni di euro per beneficiari Piano di Co-investimento

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, ha deliberato di convocare per il prossimo, alle ore 11:00, in unica convocazione, l'per deliberare sull'approvazione del Bilancio 2025, sulla proposta di destinazione dell'utile, sulla Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui Compensi Corrisposti 2025, nonché sulla proposta di adozione di un Piano di Co-investimento 2026-2028 e di un Piano di Incentivazione di Lungo termine 2026-2028 riservati ai dipendenti del Gruppo Italgas.Il Consiglio ha anche deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta diper un importo di nominali massimi euro 6.200.000, mediante emissione, anche in più tranche, di un massimo di 5.000.000 azioni ordinarie della Società, da riservare esclusivamente aiIl Consiglio ha inoltre deliberato di proporre all'Assemblea la distribuzione di undi 0,432 euro per ciascuna azione della Società. Il dividendo, ove deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento il 20 maggio 2026, con data stacco il 18 maggio 2026 (record date 19 maggio 2026).Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, ha inoltre accertato - con riferimento a- ildi cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Italgas del 16 dicembre 2024, che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente; ha altresì accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, che il Presidente Paolo Ciocca e i Consiglieri Cecilia Andreoli, Costanza Bianchini, Erika Furlani, Alessandra Faella e Gianmarco Montanari sono in possesso dei requisiti d'indipendenza.