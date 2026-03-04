Madrid: andamento rialzista per Acciona

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società elettrica spagnola
, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acciona
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,58%, rispetto a -4,6% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dalla società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 226,1 Euro. Il supporto più immediato è stimato a 216,9. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 211,9, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)