Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società elettrica spagnola , con una variazione percentuale del 2,72%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 222,4 Euro. Primo supporto visto a 213. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 206,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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