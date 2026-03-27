Madrid: andamento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società elettrica spagnola, con una flessione del 2,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Acciona è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 215,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 207,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 222,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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