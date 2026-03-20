Madrid: scambi in positivo per Acciona

(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola , che lievita del 2,66%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' Ibex 35 , ad evidenza del fatto che il movimento di Acciona subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 217,2 Euro. Primo supporto visto a 214,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 212,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```