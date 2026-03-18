Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona Energia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Acciona Energia rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Acciona Energia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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