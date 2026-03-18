Madrid: si concentrano le vendite su Acciona Energia

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo , che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Acciona Energia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Acciona Energia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Acciona Energia è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 20,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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