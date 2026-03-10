Milano 13:46
44.985 +2,18%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:46
10.399 +1,45%
Francoforte 13:45
23.881 +2,01%

Madrid: risultato positivo per BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: risultato positivo per BBVA
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,65%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la banca spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,53%, rispetto a -2,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BBVA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```