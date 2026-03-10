Madrid: risultato positivo per BBVA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,65%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che la banca spagnola
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,53%, rispetto a -2,74% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BBVA
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,75 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,02. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)