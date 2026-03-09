Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:49
24.669 +0,11%
Dow Jones 19:49
47.158 -0,72%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Madrid: si concentrano le vendite su BBVA

Migliori e peggiori
Madrid: si concentrano le vendite su BBVA
(Teleborsa) - Pressione su Banco di Bilbao, che tratta con una perdita del 2,56%.

Lo scenario su base settimanale della banca spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BBVA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 17,64 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,09. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```