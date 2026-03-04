“Navigare il Futuro 2”: premiato all’Università di Firenze il progetto DELTA

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri, martedì 3 marzo, presso, la cerimonia di premiazione di "", la seconda edizione del progetto formativo dedicato alla, una professionalità sempre più centrale per interpretare la complessità del presente e gestire il cambiamento.L’evento è stato trasmesso in, consentendo di seguire da remoto la cerimonia, compresa la premiazione del progetto. Tutti i progetti sviluppati nell’ambito di "" sono stati pubblicati e resi consultabili in una sezione dedicata del sito dell’Università di Firenze.La giornata ha visto la partecipazione delladel, e dell’. Sono intervenuti inoltre, che in qualità di moderatrice ha guidato l’intera mattinata,, e lo special guestDopo il successo della prima edizione, il Corso di Alta Formazione "Navigare il Futuro", che da questa edizione era stato aperto alla partecipazione di studenti e ricercatori di tutti gli Atenei della Toscana, si è confermato, capace di generare competenze, visioni e progettualità concrete. Al centro del percorso è rimasta la formazione del Future Planner, una figura in grado di leggere la complessità del mondo contemporaneo ed elaborare visioni e strategie capaci di interpretarla.Durante la cerimonia i, avviato a ottobre 2025 e basato su sperimentazione, collaborazione e immaginazione applicata al reale, anche attraverso un’esperienza immersiva presso Dynamo Camp, a San Marcello Piteglio (Pistoia).Il, ideato dascelto per l’originalità della proposta e la coerenza con i requisiti del bando. DELTA propone uno strumento di natura artistico-immersiva basato su presupposti scientifici, pensato per essere utilizzato dalle imprese al fine di superare il divario tra percezione e realtà, offrendo esperienze che coniugano creatività, tecnologia e rigore scientifico. Agli ideatori è stato, che la Fondazione Hillary Merkus Recordati ha destinato al progetto più innovativo e conforme agli obiettivi dell’iniziativa.In occasione della premiazione sono state mostrate e distribuiteuna pubblicazione che ha raccolto immagini, riflessioni e progetti sviluppati dai partecipanti durante il corso, restituendo una narrazione visiva dei processi e dei risultati emersi.La cerimonia di "Navigare il Futuro 2" si è configurata come un momento pubblico di confronto e restituzione, aperto a studenti, istituzioni e cittadini interessati a comprendere come immaginare e progettare il futuro. Laa un progetto che rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama della formazione dei leader del futuro.