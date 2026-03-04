“Navigare il Futuro 2”: premiato all’Università di Firenze il progetto DELTA

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri, martedì 3 marzo, presso l’Università di Firenze
, la cerimonia di premiazione di "Navigare il Futuro 2
", la seconda edizione del progetto formativo dedicato alla figura del Future Planner
, una professionalità sempre più centrale per interpretare la complessità del presente e gestire il cambiamento.
L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo
, consentendo di seguire da remoto la cerimonia, compresa la premiazione del progetto. Tutti i progetti sviluppati nell’ambito di "Navigare il Futuro 1 e 2
" sono stati pubblicati e resi consultabili in una sezione dedicata del sito dell’Università di Firenze.
La giornata ha visto la partecipazione della Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci,
del Presidente della Fondazione Hillary Merkus Recordati
, Andy Bianchedi
, e dell’Assessore all’Università del Comune di Firenze, Dario Danti
. Sono intervenuti inoltre Roberta Lanfredini, docente di Filosofia Teoretica e coordinatrice scientifica del progetto
, che in qualità di moderatrice ha guidato l’intera mattinata, Alessandro Sordi, CEO e fondatore di Nana Bianca, Serena Porcari, CEO di Dynamo Camp Foundation
, e lo special guest Ernesto Ciorra, manager ed ex Chief Innovability Officer di Enel.
Dopo il successo della prima edizione, il Corso di Alta Formazione "Navigare il Futuro", che da questa edizione era stato aperto alla partecipazione di studenti e ricercatori di tutti gli Atenei della Toscana, si è confermato come un progetto formativo strutturato e riconosciuto
, capace di generare competenze, visioni e progettualità concrete. Al centro del percorso è rimasta la formazione del Future Planner, una figura in grado di leggere la complessità del mondo contemporaneo ed elaborare visioni e strategie capaci di interpretarla.
Durante la cerimonia i quattro gruppi di corsisti hanno presentato i progetti elaborati nel corso del percorso
, avviato a ottobre 2025 e basato su sperimentazione, collaborazione e immaginazione applicata al reale, anche attraverso un’esperienza immersiva presso Dynamo Camp, a San Marcello Piteglio (Pistoia).
Il progetto vincitore è DELTA
, ideato da Matteo Bracci, Marco Vergani, Irene Finocchiaro, Cristiano Romiti e Francesco Giovacchini,
scelto per l’originalità della proposta e la coerenza con i requisiti del bando. DELTA propone uno strumento di natura artistico-immersiva basato su presupposti scientifici, pensato per essere utilizzato dalle imprese al fine di superare il divario tra percezione e realtà, offrendo esperienze che coniugano creatività, tecnologia e rigore scientifico. Agli ideatori è stato assegnato il premio di 50.000 euro
, che la Fondazione Hillary Merkus Recordati ha destinato al progetto più innovativo e conforme agli obiettivi dell’iniziativa.
In occasione della premiazione sono state mostrate e distribuite alcune copie di "Microcosmo",
una pubblicazione che ha raccolto immagini, riflessioni e progetti sviluppati dai partecipanti durante il corso, restituendo una narrazione visiva dei processi e dei risultati emersi.
La cerimonia di "Navigare il Futuro 2" si è configurata come un momento pubblico di confronto e restituzione, aperto a studenti, istituzioni e cittadini interessati a comprendere come immaginare e progettare il futuro. La diretta streaming e l’annuncio della terza edizione hanno confermato la volontà di dare continuità
a un progetto che rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama della formazione dei leader del futuro.