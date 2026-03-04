Piazza Affari: balza in avanti STMicroelectronics

azienda italo-francese di semiconduttori

FTSE MIB

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,60% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 28,22 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 27,12. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 26,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)