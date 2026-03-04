Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: positiva la giornata per Unipol

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Unipol
(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che lievita del 2,63%.

La tendenza ad una settimana di Unipol è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società finanziaria e assicurativa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,35 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```