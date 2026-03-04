Piazza Affari: positiva la giornata per Unipol

(Teleborsa) - Scambia in profit il Gruppo finanziario a assicurativo italiano
, che lievita del 2,63%.
La tendenza ad una settimana di Unipol
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società finanziaria e assicurativa
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,35 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19,93 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)