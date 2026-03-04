Milano 14:51
45.288 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:51
10.579 +0,91%
Francoforte 14:51
24.212 +1,77%

Piazza Affari: risultato positivo per Sesa

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Sesa segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,77 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 79,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,08.

