Piazza Affari: risultato positivo per Sesa

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,99%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Sesa
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 74,77 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 79,02. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 72,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)