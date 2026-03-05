Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo
Seduta rialzista quella per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 76,11.
Il quadro tecnico di breve periodo del greggio WTI mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 79,66. Rischio di discesa fino a 69,01 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 90,31.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)