Bce, si va verso tassi invariati nel 2026: economia Euro Zona "resiliente" nonostante shock

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea
ha pubblicato oggi il resoconto della riunione
di politica monetaria
del 4-5 febbraio, dipingendo il quadro di un’economia dell'area euro "sorprendentemente resiliente
" ma circondata da un'incertezza globale "radicale". Nonostante i venti contrari, il Consiglio direttivo ha confermato la stabilità dei tassi
, prevedendo che l'inflazione
si stabilizzerà al target del 2% nel medio termine.
L'analisi finanziaria, presentata da Isabel Schnabel
, ha evidenziato come i mercati abbiano imparato a "guardare oltre il rumore" delle tensioni geopolitiche. Un esempio emblematico è stata la minaccia tariffaria
statunitense legata all'interesse per la Groenlandia
del 17 gennaio 2026, che ha scatenato solo "correzioni di breve durata nei mercati azionari e obbligazionari". Gli investitori, pur mantenendo un approccio pro-rischio, hanno iniziato a proteggersi dai "rischi di coda" riallocando capitali verso i metalli preziosi e riducendo l'esposizione verso gli asset denominati in dollari.
Proprio il dollaro
è stato protagonista di una "marcata svalutazione", che ha portato l'euro ad apprezzarsi dell'1% rispetto alla divisa americana. Tuttavia, la BCE sottolinea che tale movimento è stato guidato interamente dalla "debolezza del dollaro piuttosto che dalla forza dell'euro".
Sul fronte della crescita
, l'area euro ha mostrato una tenuta superiore alle aspettative, con un PIL
in aumento dello 0,3% nell'ultimo trimestre del 2025. Alcuni membri del Consiglio hanno descritto la situazione attuale in termini di "Goldilocks
" (riccioli d'oro), ovvero un'economia né troppo calda né troppo fredda, capace di crescere robustamente nonostante gli shock esterni.
Tuttavia, è emersa una forte preoccupazione per il cosiddetto "secondo shock cinese
". La Cina è ormai percepita come il "principale concorrente dell'Europa sia nei mercati interni che in quelli esterni", grazie a una presenza crescente in prodotti tecnologici avanzati. Sebbene l'afflusso di beni cinesi
a basso costo possa sostenere i redditi reali nel breve termine, il Consiglio ha avvertito che ciò potrebbe "spingere l'area euro nuovamente in una trappola della liquidità" e causare la scomparsa di settori industriali chiave come quello dell'acciaio.Philip Lane
ha osservato che l'inflazione headline è scesa all'1,7% a gennaio, trainata dal calo dei prezzi dell'energia (-4,1%). Per il 2026, le aspettative si attestano intorno all'1,8%, supportate da una "moderazione salariale" prevista al 2,4%, un valore "marcatamente inferiore al tasso del 3,2% registrato nel 2025".
Nonostante l'ottimismo, restano monitorati i prezzi del gas
, saliti del 32% a causa del freddo intenso che ha ridotto gli stoccaggi al "livello critico del 30%". La BCE conclude che, in questo scenario di "incertezza Knightiana
", l'approccio dipendente dai dati rimane l'unica via percorribile, mantenendo i tassi invariati per tutto il 2026. I banchieri centrali, hanno infatti sostenuto che "l'attuale livello dei tassi garantisce flessibilità sufficiente per agire in risposta agli shock, visti i rischi sull'inflazione in entrambe le direzioni e prendendo in considerazione un ampio spettro di possibili scenari".