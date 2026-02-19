Milano 11:53
Partite correnti Zona Euro Unione Europea in dicembre
Unione Europea, Partite correnti Zona Euro in dicembre pari a 15 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 9 Mld Euro (la previsione era 9,8 Mld Euro).
