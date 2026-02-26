Lagarde (BCE): i nostri sforzi per ridurre l'inflazione sono stati efficaci

(Teleborsa) - "". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (), in audizione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo."L'inflazione è diminuita notevolmente dal picco del 10,6% raggiunto nell'ottobre 2022 - ha spiegato - Ha oscillato in un intervallo ristretto intorno al 2% nella seconda metà dello scorso anno e si è attestata all'1,7% a gennaio. Lanel riportare l'inflazione al target"."Si stima che l'economia sia cresciuta dello 0,3% nel quarto trimestre dello scorso anno e dell'1,5% nel 2025 nel suo complesso, un risultato migliore di quanto previsto per il 2025 all'inizio di quell'anno - ha affermato Lagarde - La, con l'attività dei servizi, in particolare nel settore dell'informazione e della comunicazione, che ha svolto un ruolo chiave. Il settore manifatturiero è stato più debole, ma nel complesso ancora resiliente all'impatto dei dazi più elevati e dell'incertezza geopolitica, mentre l'edilizia sta gradualmente guadagnando slancio"."Con un'inflazione inferiore alla crescita dei salari nominali, i salari reali - i salari al netto dell'inflazione - non solo si sono ripresi, ma sono anche aumentati in media al di sopra dei livelli registrati all'inizio del 2021 - ha specificato - Lae si prevede che continuerà a moderarsi intorno al 3% nel medio termine.nel medio termine - ha detto la numero uno della BCE - Abbiamo quindi deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse chiave della BCE nella riunione di politica monetaria di inizio mese".In merito all'interrogativo su cosa possono fare i responsabili delle politiche per allineare l'inflazione percepita a quella effettiva, tema chiave dell'audizione, la presidente della BCE ha detto che "innanzitutto: garantire che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo simmetrico del 2% nel medio termine"."In secondo luogo, una- ha proseguito - In seguito alla revisione della nostra strategia per il 2021, ci siamo impegnati per rendere la nostra comunicazione più accessibile al grande pubblico. Ad esempio, abbiamo cercato di spiegare le nostre politiche in termini più semplici e abbiamo aumentato la nostra presenza sulle piattaforme digitali. In terzo luogo,per aumentare i livelli di alfabetizzazione finanziaria. Nonostante i miglioramenti incoraggianti registrati negli ultimi anni, l'alfabetizzazione finanziaria in Europa è ancora in ritardo rispetto ad altre giurisdizioni".