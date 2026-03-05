Bevande analcoliche limitano calo (-1,5%) in un 2025 dominato da incertezze

(Teleborsa) - Nel 2025, anno complesso e dominato da numerose incertezze, il settore delle bevande analcoliche
ha registrato una contrazione dell'1,5% a volume
(pari a circa 41 milioni di litri), dopo un'estate particolarmente negativa (agosto ha toccato una flessione dell’11,3%) e dopo il trend analogo già registrato nel 2024 (-1,4%). A registrare i cali maggiori
in termini di volumi sono il Cash & Carry
ed il canale Grossisti,
rispettivamente -4,9% e -1,3%, rispetto alla maggiore tenuta della GDO
(-1%). Il settore ha invece registrato una crescita dell’1% a valore
, sostanzialmente in linea con l'inflazione.
È quanto emerge dai dati annuali diffusi da ASSOBIBE
– l'associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia.
Analizzando le performance a volume per categoria, emergono dinamiche differenziate ed alcuni segnali positivi
accanto a segmenti in sofferenza. Gli energy drinks
hanno segnato un incremento dell’11,3%
in tutti i canali, confermandosi come il segmento più dinamico del comparto. Anche le limonate
mostrano un andamento positivo con un +1,5%,
trainato dalla crescita nei canali GDO e Grossisti.
Una sostanziale stabilità
si è registrata sulle cole (+0,2%)
, oltre alle toniche (+0,9%)
e alle gassose
(pari rispetto al 2024), che risultano in crescita esclusivamente nel canale Grossisti. In sofferenza
risultano invece gli aperitivi e cocktail analcolici
(-7,4%), le bevande isotoniche
(-7,5%) e il chinotto
(-7,2%). In negativo anche il pompelmo
(-5,6%), le aranciate
( -4,7%), e i tè freddi
( -4,3%).
"Nel 2025 il Settore ha saputo navigare in un contesto non facile", ha dichiarato Giangiacomo Pierini
, Presidente ASSOBIBE, aggiungendo che "questo permette di guardare al futuro con cauto ottimismo" nonostante permangano "preoccupazioni significative" legate a un possibile aumento dei prezzi a partire dal 2027, qualora non venissero cancellate definitivamente Sugar tax e Plastic tax.