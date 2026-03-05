Bevande analcoliche limitano calo (-1,5%) in un 2025 dominato da incertezze

(Teleborsa) - Nel 2025, anno complesso e dominato da numerose incertezze, ilha registrato una(pari a circa 41 milioni di litri), dopo un'estate particolarmente negativa (agosto ha toccato una flessione dell’11,3%) e dopo il trend analogo già registrato nel 2024 (-1,4%). A registrare iin termini di volumi sono iled il canalerispettivamente -4,9% e -1,3%, rispetto alla(-1%). Il settore ha invece registrato una, sostanzialmente in linea con l'inflazione.È quanto emerge dai dati annuali diffusi da– l'associazione di Confindustria che rappresenta le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia.Analizzando le performance a volume per categoria, emergono dinamiche differenziate edaccanto a segmenti in sofferenza. Glihanno segnato unin tutti i canali, confermandosi come il segmento più dinamico del comparto. Anche lemostrano un andamento positivo con untrainato dalla crescita nei canali GDO e Grossisti.Una sostanzialesi è registrata sulle, oltre allee alle(pari rispetto al 2024), che risultano in crescita esclusivamente nel canale Grossisti.risultano invece gli(-7,4%), le(-7,5%) e il(-7,2%). In negativo anche il(-5,6%), le( -4,7%), e i( -4,3%)."Nel 2025 il Settore ha saputo navigare in un contesto non facile", ha dichiarato, Presidente ASSOBIBE, aggiungendo che "questo permette di guardare al futuro con cauto ottimismo" nonostante permangano "preoccupazioni significative" legate a un possibile aumento dei prezzi a partire dal 2027, qualora non venissero cancellate definitivamente Sugar tax e Plastic tax.