Beer&Food Attraction 2026, boom della mixology: cocktail alcolici crescono del 32%

(Teleborsa) - La Fiera di Rimini
è pronta a ospitare Beer&Food Attraction – The Eating Out Experience Show
, l’evento europeo di riferimento per la beverage e bar industry
organizzato da Italian Exhibition Group (IEG),
in calendario dal 15 al 17 febbraio 2026.
All’11esima edizione debutta Mixology Attraction,
il nuovo format pensato per valorizzare l’offerta beverage con un focus su miscelazione e spirits. I dati confermano il crescente interesse per il comparto: secondo il Panel Horeca di Circana, che analizza le vendite di bevande dei grossisti, il valore del mercato mixology è cresciuto del +39% tra il 2019 e il 2024
. Il consumo fuori casa è tornato vicino ai livelli pre-Covid, con 9,7 miliardi di visite ad agosto 2025 contro i 10,2 miliardi dello stesso periodo del 2019.
Gli atti di acquisto di bevande, alcoliche e analcoliche, restano stabili a 2,2 miliardi
, mentre accelerano alcune categorie chiave: soft drink senza anidride carbonica (+24%), cocktail alcolici (+32%) e liquori e superalcolici (+30%), in forte crescita anche nell’ultimo anno.
Il layout espositivo di Mixology Attraction comprenderà diverse aree tematiche come Mixology Village
, che ospita le migliori etichette di distillati, liquori e spirits, Sparkling&Mix
, dove spumanti, prosecco e vini frizzanti diventano protagonisti della cultura del bere miscelato e il Mixology Circus che riunisce bartender di fama internazionale, talk e masterclass sulle nuove tendenze.
Accanto al mixology, il comparto brassicolo si conferma cuore di Beer & Food Attraction,
con la più ampia selezione europea di birre industriali e artigianali.
In contemporanea si svolgerà anche l’ottava edizione di BBTech Expo
, dedicata a materie prime e tecnologie per birre e bevande, consolidando la manifestazione come hub europeo della beverage & bar industry.