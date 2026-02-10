Coca-Cola, ricavi 4° trimestre crescono meno delle attese con debolezza in Nord America

Coca-Cola

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche, ha chiuso ilconin crescita del 2% a 11,8 miliardi di dollari (rispetto alle stime degli analisti di 12 miliardi di dollari, secondo dati LSEG), mentre i ricavi organici (rettificati) sono cresciuti del 5%. Nell', i ricavi netti sono cresciuti del 2% a 47,9 miliardi di dollari, mentre i ricavi organici (rettificati) sono cresciuti del 5%.L'è diminuito del 32% nel trimestre ed è cresciuto del 38% nell'intero anno; l'utile operativo a cambi costanti (rettificato) è cresciuto del 13% nel trimestre e del 13% nell'intero anno. L'del quarto trimestre è cresciuto del 4% a 0,53 dollari; l'utile per azione (EPS) a cambi costanti (rettificato) è cresciuto del 6% a 0,58 dollari; l'utile per azione (EPS) a cambi costanti (rettificato) è cresciuto del 23% a 3,04 dollari nell'intero anno; l'utile per azione (EPS) a cambi costanti (rettificato) è cresciuto del 4% a 3,00 dollari."Sono incoraggiato dai nostri risultati nel 2025, che hanno dimostrato sia la resilienza che lo slancio che caratterizzano il nostro business - ha dichiarato il- Guardando al futuro, ci concentreremo sull'esecuzione ancora migliore della nostra strategia e sul posizionamento del nostro sistema per un successo a lungo termine".Per illa societàuna crescita organica dei ricavi (rettificati) dal 4% al 5%. La società prevede una crescita dell'utile per azione (EPS) a cambi costanti, escluse acquisizioni e cessioni (rettificato), dal 5% al ??6% e una crescita dell'utile per azione (EPS) a cambi costanti (rettificato) dal 7% all'8% rispetto ai 3,00 dollari del 2025.