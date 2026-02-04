Carlsberg, utile netto 2025 a 6,98 miliardi. Ricavi +18,8% con l'acquisto di Britvic

Carlsberg Group

(Teleborsa) -, presente in Italia con Birrificio Angelo Poretti dal 1877, ha presentato oggi i dati finanziari relativi al 2025, che mostrano unpari a 6,98 miliardi di corone danesi.è aumentato del 22,7% a 13,996 miliardi di corone, mentre isono cresciuti del 18,8% raggiungendo 89,1 miliardi di corone, influenzati dall’acquisizione di Britvic.Inoltre, a livello Gruppo, si registra una crescita del 5% per le birre premium e del 4% per il segmento dell’alcol free, mentre - a livello di brand internazionali - Tuborg cresce del 2%, Carlsberg del 4% e Blanc 1664 del 2%.afferma: “Il 2025 è stato un. Nonostante un mercato dei consumi complesso, abbiamo integrato con successo Britvic, ci siamo preparati ad acquisire un'importante attività nel settore delle bevande analcoliche in Asia centrale, abbiamo ottenuto risultati positivi nelle nostre categorie in crescita e accelerato la crescita in India. Grazie a questi risultati e a una rigorosa attenzione ai costi e ai nostri solidi processi di gestione delle prestazioni, abbiamo ottenuto una solida crescita degli utili. L'acquisizione di Britvic rappresenta un passo significativo per il Gruppo, rafforzando la nostra posizione nella categoria in crescita delle bevande analcoliche. L'integrazione sta procedendo in anticipo rispetto al piano e stiamo realizzando sinergie prima e a un livello più alto di quanto inizialmente previsto”.aggiunge: “L’anno che si è chiuso è stato un anno molto importante per Carlsberg Italia, le scelte strategiche dell’headquarter hanno avuto un impatto positivo anche a livello locale, dove in linea con gli altri Paesi, abbiamo compiuto passi significativi verso la creazione di un portafoglio di bevande ampio, diversificato e inclusivo.e preferenze di consumo”.Sulla base di questi risultati, per il 2026 Carlsberg Group prevede una crescita organica dell’utile operativo nel range del 2-6%.