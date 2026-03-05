Milano 9:34
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,25%)

Il DAX passa di mano in avvio a 24.145,44 punti

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,25%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,25%, dopo aver iniziato a 24.145,44 punti.
