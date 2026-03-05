Milano 17:35
44.609 -1,61%
Nasdaq 22:00
25.020 -0,29%
Dow Jones 22:02
47.955 -1,61%
Londra 17:35
10.414 -1,45%
Francoforte 17:37
23.816 -1,61%

Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,61%

Il Dow Jones chiude a 47.954,74 punti

In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,61% e archivia la seduta a 47.954,74 punti.
