Milano
17:35
44.609
-1,61%
Nasdaq
22:00
25.020
-0,29%
Dow Jones
22:02
47.955
-1,61%
Londra
17:35
10.414
-1,45%
Francoforte
17:37
23.816
-1,61%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 22.20
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,61%
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,61%
Il Dow Jones chiude a 47.954,74 punti
In breve
,
Finanza
05 marzo 2026 - 22.03
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,61% e archivia la seduta a 47.954,74 punti.
Argomenti trattati
USA
(431)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,72%
