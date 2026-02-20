Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Debole la giornata del 19 febbraio per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,54%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del Dow Jones 30. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 49.573,5. Primo supporto a 49.306. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 49.216,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)