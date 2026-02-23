Milano
17:35
46.699
+0,49%
Nasdaq
22:00
24.709
-1,21%
Dow Jones
22:01
48.804
-1,66%
Londra
17:35
10.685
-0,02%
Francoforte
17:35
24.992
-1,06%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 22.30
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,66%
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,66%
Il Dow Jones chiude a 48.804,06 punti
In breve
,
Finanza
23 febbraio 2026 - 22.03
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,66% e archivia la seduta a 48.804,06 punti.
Argomenti trattati
USA
(355)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-1,62%
