Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,66%

Il Dow Jones chiude a 48.804,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto il Dow Jones, in calo dell'1,66%
In forte ribasso l'indice dei giganti USA, che mostra una discesa dell'1,66% e archivia la seduta a 48.804,06 punti.
Condividi
```