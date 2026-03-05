Milano
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 04.12
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.249,48 punti
In breve
,
Finanza
05 marzo 2026 - 02.38
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.249,48 in apertura.
